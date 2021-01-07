Париж, , 14:14 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон высказался по поводу беспорядков в Вашингтоне на своей официальной странице в социальной сети Twitter, заявив, что «верит в силу американской демократии».

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В четверг, 7 января, лидер Франции опубликовал видеообращение, в котором заявил, что «Франция поддерживает американский народ… как и все другие нации, которые выбирают своих лидеров, свою судьбу путем свободных демократических выборов».

«Я хотел бы выразить нашу веру в силу американской демократии… мы совместно боремся за то, чтобы наши демократии смогли выйти сильными из этой ситуации, которую проживаем мы все», — добавил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 7 января заместитель помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэттью Поттингер подал в отставку в связи с беспорядками в Вашингтоне.

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