Вашингтон, , 13:06 — REGNUM Заместитель помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэттью Поттингер подал в отставку в связи с беспорядками в Вашингтоне. Об этом он объявил сегодня, 7 января.

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Напомним, что накануне сторонники Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса США утверждали итоги выборов президента Соединенных Штатов. Заседание пришлось прервать, а протестующих из Капитолия долгов время вытесняли американские силовики.

В результате столкновений погибли четыре сторонника Трампа. Ранения получили более десяти полицейских.

Конгресс сегодня все же утвердил победу Байдена — теперь у Трампа и его людей нет конституционных возможностей оспорить результаты выборов.

Практически никто из команды действующего президента не выступил в его поддержку, Трамп остался в одиночестве. После заявления Поттингер об отставке, ожидается, что в отставку начнут подавать и другие члены команды Трампа, в частности, советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, а также помощник президента, отвечающий за политическую координацию в Белом доме, Кристофер Лиддел.