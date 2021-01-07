Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Строительство двух новых патрульных катеров Mark VI было заказано Министерством обороны Соединенных Штатов Америки для официального Киева. Об этом говорится в отчете пресс-службы Министерства обороны США.

Ожидается, что строительство первой партии катеров завершится к декабрю 2022 года. Катера будет строить компания SAFE Boats International LLC (город Бремертон, штат Вашингтон), а стоимость катеров составит почти $20 млн ($19 969 119).

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Напомним, ранее командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа рассказал, что помимо катеров Mark VI, ВМС Украины ожидает от США получить в первом полугодии текущего, 2021 года три катера класса Island, которые для начала должны пройти в США довооружение и техническое обслуживание.