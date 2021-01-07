Вашингтон, , 12:36 — REGNUM 6 января 2021 г. — «дата, которая будет жить в позоре». Причиной тому стал президент Дональд Трамп. В свою очередь журналист шведской газеты Expressen Матс Ларссон напомнил своим читателям, кем впервые были произнесены эти слова в истории США.

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Безусловно, это одни из самых известных и сильных слов в истории ораторского искусства американских президентов. И произнесены они были Франклином Рузвельтом 7 декабря 1941 года, в день нападения Японии на Соединенные Штаты.

«То же самое относится к 6 января 2021 года. Но на этот раз атака была совершена не из-за границы, ни против какой-то военно-морской базы далеко-далеко в Тихом океане. Нападение случилось в столице США, городе Вашингтоне. Здание Конгресса штурмовала проигравшая сторона на президентских выборах. Сделано это было для того, чтобы остановить подсчет голосов, который, если бы состоялся, определил бы Джо Байдена победителем. Однако его пришлось прервать.

Один человек был застрелен внутри здания конгресса. Фотографии сотрудников полиции с обнаженным оружием разлетелись по всему миру… Мы никогда раньше не видели таких сцен в США. Да, подобное случается в других странах, но не в США. А в это время в Белом доме президент США сидел перед телевизором и следил за развитием событий. В каком-то смысле Дональд Трамп получил то, что хотел… Ничего из этого не произошло бы, если бы Дональд Трамп поступил так же, как и все до него, — признал поражение, поздравил победителя и начал подготовку к переезду из Белого дома», — написал Ларссон.

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