Вашингтон, , 12:43 — REGNUM В течение пяти лет Дональд Трамп говорил о «законе и порядке». Но его политическое движение взорвалось 6 января явным беззаконием, когда сотни сторонников штурмовали здание Конгресса в Вашингтоне. Они били окна, нападали на охранников с огнетушителями и использовали социальные сети, распространяя угрозы расправы. Об этом в своей статье написал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Мартин Гелин.

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«Что поразительно, так это отсутствие немедленных действий со стороны полиции и сил национальной гвардии. Мы были свидетелями гораздо более жесткого контроля во время антирасистских протестов в Вашингтоне этим летом, где, полиция применяла слезоточивый газ. Теперь сторонникам Трампа удалось ворваться в здание Конгресса и прервать формальный процесс сертификации победы Джо Байдена на выборах. Конгрессмены были вынуждены бежать в защищенные бункеры. Даже собственный вице-президент Трампа Майк Пенс был вынужден укрыться в секретном месте, чтобы спрятаться от сторонников Трампа…

Жестокие беспорядки, о которых многие предупреждали после поражения Трампа на ноябрьских президентских выборах, наконец, разразились в Вашингтоне. Но действовала не хорошо организованная армия с четкой политической стратегией, а лишь беспорядочная толпа, состоящая в основном из молодых людей. Восставшие были одеты в треники и толстовки с символикой, свидетельствовавшей о поддержке крайне правых расистских взглядов», — написал Гелин.

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