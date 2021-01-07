Москва, , 12:30 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина устроить подробный опрос главе Министерства строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину по поводу того, сколько было направлено средств для расселения граждан из аварийного жилья, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 7 января в социальной сети Facebook.

«Мишустин назвал Путина своим учителем. Настало время для экзамена», — написала Нина Н.

Некоторые пользователи оказались уверены, что подобный подход главы государства к контролю за своими подчинёнными не выглядит продуктивным. Люди считают, что министры попросту пытаются отчитаться и выставить себя в лучшем свете, нежели действительно заниматься государственным строительством.

«Как-то странно смотреть на такое управление государством. Тихий диктат, состоящий из отцовских наставлений (ясно, есть). Все тихонько сидят и молчат. И не дай бог! Посмотрите, как обсуждаются вопросы в других странах, где есть место конкуренции идей, обсуждениям, диспуту. И что мы хотим получить в результате? Что изменилось?», — задаётся вопросом Семён М.

Ряд комментаторов пришёл к выводу, что «экзамены» уже после назначения на должность проводить смысла не имеет. Граждане считают, что министров нужно проверять до назначения на ответственный пост.

«Экзамен нужно устраивать до назначения. Сперва назначают, а потом проверяют», — пишет Виктор Б.

Нашлись и те, кто выразил уверенность по поводу того, что к министрам необходимо относиться наоборот, жёстче. Граждане считают необходимым лишать должности тех чиновников, которые не справляются со своими обязанностями.

«Министров экзаменовать не нужно. Чай не студенты. Их необходимо оценивать по результатам деятельности. И если справляется — поощрять. Не справляется — гнать поганой метлой, без права занимать какие либо должности на государственной службе», — считает Boris S.

Напомним, 5 января президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства устроил главе Министерства строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину подробный опрос по поводу того, сколько было направлено средств для расселения граждан из аварийного жилья.