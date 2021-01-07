Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Член Сената Соединенных Штатов Джин Шахин, комментируя захват сторонниками действующего президента США Дональда Трампа, захвативших Капитолий, в качестве примера привела экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Выступление сенатора опубликовал телеканал C-CPAN2.

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Политик напомнила ситуацию 2012 года, когда партия Саакашвили «Единое национальное движение» проиграла на парламентских выборах новой партии «Грузинская мечта». Сенатор отметила, что выборы признали честными, но было опасение, что Саакашвили будет противостоять политическим оппонентам силовым путем и американские политики попросили его уступить.

«Президент Саакашвили послушал нас и мирно покинул пост. Важно, чтобы будущие поколения признали, что Америка, как и демократии повсюду, зависят от мирной передачи власти», — сказала Шахин.

Напомним, 6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий и сорвали голосование выборщиков, которые должны были выбрать нового президента США. Есть информация, что в ходе столкновений с полицией погибли четыре человека.

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