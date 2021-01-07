Москва, , 11:30 — REGNUM США утратили право задавать курс на демократию, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

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«Америка расколота пополам, и равные по силе половины всегда будут оспаривать любые результаты голосования не в свою пользу. Праздник демократии закончился», — констатировал Косачёв в Facebook.

Америка более не прокладывает курс, а следовательно, утратила все права его задавать и тем более навязывать другим, уверен сенатор.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) обратил внимание на то, что бумеранг «цветных революций» возвращается в США. Все это, по мнению парламентария, грозит обернуться кризисом американской системы власти в новом столетии. Он согласен с тем, что произошедшее в Вашингтоне стало следствием раскола американского общества практически надвое.

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