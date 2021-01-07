Москва, , 11:32 — REGNUM Статья за авторством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в газете Egemen Qazaqstan, в которой глава страны ответил на высказывание главы комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова о Казахстане, как подарке от России, и сообщил, что территорию страны «никто извне» не отдавал, а народ жил там на протяжении веков, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 6 января в социальной сети Facebook.

«Никонов-то прав. На территорию великой степи принесли двадцатый век. И потомки тех, кто помогал или мешал этому процессу, теперь рассказывают басни», — написал Игорь Т.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что заявление Никонова носит оскорбительный характер по отношению к соседней стране. Люди уверены, что представителю российской власти не стоит таким образом высказываться о дружественных государствах.

«Да уж. Это не первое неуважительное отношение депутатов Госдумы по отношению к другим народам, с которыми у нас были братские отношения на протяжении 75 лет. И говорят это не молодые люди, а те, которые выросли с лозунгами «15 республик все как один», — пишет Tamilla A.

Другие же наоборот, не увидели в словах российского политика даже доли агрессии и неуважения. Люди считают, что территории Казахстана действительно стали достоянием республики благодаря решению России.

«Я слышал то, как и когда это сказал Вячеслав Никонов. Там не было ничего обидного для Казахстана, он просто констатировал факт, что северные регионы страны, при распаде СССР, просто перешли им. Разве он не прав?», — задаётся вопросом Дарслан З.

Ряд комментаторов отметил, что в Казахстане наблюдается новый рост националистических настроений, что, в свою очередь, может стать причиной новых проблем для Российской Федерации.

«Он сказал совершенную правду. Просто, чтобы помнили, когда в Казахстане будут рассказывать в учебниках о «российской оккупации» и древней казахской цивилизации», — считает Natalie K.

Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал статью для газеты Egemen Qazaqstan, в которой глава страны ответил на высказывание главы комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова о Казахстане, как подарке от России, и сообщил, что территорию страны «никто извне» не отдавал, а народ жил там на протяжении веков.