Вашингтон, , 11:16 — REGNUM В ходе протестов у Капитолия в Вашингтоне задержаны 52 человека, из них 26 непосредственно в здании Конгресса. Об этом сегодня, 7 января, сообщают американские СМИ.

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Напомним, что 6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где происходило заседание обеих палат Конгресса, на котором утверждались результаты выборов главы государства. Произошли столкновения протестующих с охраной Конгресса. В ходе столкновений получила смертельное ранение одна из протестующих — она скончалась в больнице.

Всего по данным полиции в ходе столкновений у Капитолия были задержаны 52 человека, из них 26 непосредственно в Капитолии. Погибших — четверо, из них в самом здании Конгресса — один. Ранения получили по меньшей мере 14 сотрудников полиции.

Известно, что погибшая — Эшли Бэббит. Она жила в Сан-Диего (штат Калифорния). Бэббит в течение примерно 14 лет служила в ВВС США.

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