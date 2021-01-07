Стокгольм, , 11:49 — REGNUM В эфире радиостанции P4 Sjuhärad 30 декабря член Риксдага Сесили Тенфьорд Тофтби от партии «Умеренных» раскритиковал поход премьер-министра Швеции Стефана Лёвена в торговый центр во время рождественских праздников. Однако спустя неделю выяснилось, что сама Тофтби находилась в момент дачи интервью в Испании. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

«Как премьер-министр Швеции Стефан Лёвен играет очень важную роль в том, чтобы быть примером того, как должно выполняться то, что он сам говорит», — заявила депутат 30 декабря в эфире P4 Sjuhärad.

Однако когда спустя неделю Тофтби спросили о ее собственной поездке в Испанию, депутат как ни в чем не бывало ответила, что ее путешествие не было столько рискованным, как посещение торгового центра премьер-министром.

«Но теперь, когда я вижу, что люди стали грустными, сердитыми и расстроенными, я, конечно, приняла неправильное решение, мне следовало оставаться дома», — оправдывалась депутат.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции ушедший в отставку чиновник продолжит получать зарплату