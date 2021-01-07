Киев, , 11:28 — REGNUM О своем потрясении в связи с произошедшим в здании Капитолия в Вашингтоне заявил бывший президент Украины, депутат украинского парламента Петр Порошенко. Последние события в США он назвал «вызовом для американской демократии». Об этом 7 января он написал на своем telegram-канале.

«Глубоко шокирован событиями в Капитолии. Настоящий вызов для американской демократии! Четкое подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики. Верю, что американский народ встанет на защиту демократии, свободы и правопорядка», — написал он, добавив, «Украина солидарна с Вами».

Отметим, ранее американская журналистка Джилл Доэрти в своем микроблоге в Twitter, комментируя происходящее в Вашингтоне, написала «Соединенные Штаты никогда больше не смогут утверждать, что мы являемся образцом демократии».