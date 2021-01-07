Москва, , 11:01 — REGNUM Прошедшие в США беспорядки «несомненно стали политическим рождественским подарком российским СМИ, политологам, политикам и дипломатам», считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

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«Комендантский час в Вашингтоне и неуправляемая толпа в святая святых — Конгрессе США — это невиданный мировой скандал, от которого в шоке все американские партнеры», — отметил Лысаков в ТГ-канале.

Фактически, вчера светоч мировой демократии погас, залитый кровью четырех человек, погибших в ходе беспорядков, добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Дональда Трампа. Митинг перерос в беспорядки, в ходе которых демонстранты прорвались в здание конгресса США, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов, прошедших в ноябре 2020 года, на которых победу одержал демократ Джо Байден.

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