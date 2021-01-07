Стокгольм, , 11:30 — REGNUM По словам министра внутренних дел Швеции Микаэля Дамберга, генеральный директор Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям Дан Элиассон неверно оценил последствия своей поездки на Канарские острова в разгар пандемии коронавируса. Однако, как отметил министр, Элиассон сделал правильный поступок в данной ситуации — добровольно ушел в отставку. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«У нас сегодня состоялся разговор, я выслушал его и поделился своей оценкой происходящего», — заявил Дамберг в интервью журналистам SVT.

Министр также подчеркнул, что он разделяет мнение, согласно которому Элиассон должен был покинуть свой пост, поскольку он более не может исполнять свои обязанности в должной мере из-за критики в его адрес. Правительство решение чиновника приняло и одобрило. В то же время Элиассон продолжит работать в правительственных учреждениях и сохранит прежний размер заработной платы.

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