7 января 2021 | Время чтения 7 мин

Эти слова — «Ни дня без линии» — приписывают великому древнегреческому художнику Апеллесу, который взял себе за правило не пропускать ни одного дня, чтобы не сделать хотя бы один мазок или штрих на картине. Скандалы в украинской власти – это великая и монументальная картина и ее коллективные творцы, следуя заветам Апеллеса, не пропускают ни одного дня, чтобы не расцветить ее каким-либо новым мазком.

Андрей Ганжа, , 13:21 — REGNUM В нынешних условиях человеческого бытия самый популярный мазок — это, конечно, вакцинный. Благо холст очень удобный. В мае прошлого года президент Зеленский считал, что «мы как минимум в этом направлении мастера спорта по борьбе с коронавирусом». Однако даже неважно, что такое «коронавирус» — планетарная эпидемия или планетарная афера, но к началу официально провозглашенной «второй волны» Украина пришла с дефицитом коек, врачей, кислорода и, как оказалось, даже без намеков на поиск вакцин.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Зато с полноценным прогибом перед «стратегическим партнером за Лужей». Сказали американцы: «Украина НЕ БУДЕТ покупать российскую вакцину», и Украина дисциплинировано берет под козырек и отказывается от всех предложений «Мордора». Хотя именно оттуда, из России, поступает предложение не просто о продаже, но и о передаче технологий для производства препарата.

Однако это все — политика, и страдающим от осложнений украинским больным придется, очевидно, смириться с тем, что патриотический национальный организм не может усваивать мордорские снадобья.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Но, кроме политики, есть и просто бизнес. Еще у многих в памяти безумная распродажа Украиной медицинских масок в январе—феврале 2020 года, в самый «раннековидный период». А тем, кто забыл, напомнит «Радио Свобода»: «Больше всего Украина экспортировала медицинские хирургические маски: в январе—феврале удалось продать около 640 тонн на почти 13 миллионов долларов. 233 тонны стоимостью 4 300 000 долларов поехали в Германию, 104 тонны на 1 400 000 долларов — в Румынию, 94 тонны на 780 000 долларов — в Словакию». Зато потом кто-то наварился на внутриукраинской продаже масок и защитного снаряжения, поставляемого нам из Китая.

Мой Бог, каким наивным и глупым был «КОВИД-бизнес» в том далеком начале 2020 года! То ли дело сейчас: один бизнес на тестах чего стоит!!! А стоят они (в Киеве) от 600 (результат в течение 2 суток) до 1300 гривен (срочные, 1 сутки). И эти самые ПЦР-тесты (полимеразная цепная реакция) становятся потихоньку обязательным условием существования — без них ни за границу не выедешь, ни в клинику не ляжешь, ни на работу не устроишься. И вообще, дело явно идет к тому, что скоро и сексом без тестирования не займешься.

Срок действия ПЦР-теста в Украине — 72 часа, так что многим приходится сдавать их неоднократно. То есть рынок, даже на Украине, практически неограничен. А его себестоимость (правда, данные только из Индии) составляет 200 рупий (80 гривен). Что же, остается только вспомнить цитату Джозефа Даниннига, широко известную в воспроизведении Карла Маркса: «Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». И именно по этой причине, полагаю, скорого решения КОВИД-проблемы на Украине (да и не только там) ожидать не приходится: уж слишком выгоден тест-бизнес.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Но в любом случае это только начало. Грядет «заработок на вакцинах», и борьба за этот заработок уже принимает непристойные формы. В Киеве уже разворачивается очаровательный скандал между Министерством Охраны Здоровья (МОЗ, министр Максим Степанов) и его «ребенком», произведенным на свет в 2018 году — Государственным Предприятием «Медицинские закупки Украины» (МЗУ, директор Арсен Жумадилов).

Суть конфликта в том, кто будет закупать вакцины? В качестве закупочного агентства МЗУ видит только себя, потому что, «во-первых, Минздрав не имеет опыта закупок товаров медицинского назначения … Во-вторых, Минздрав в принципе не должен заниматься закупками … И, в-третьих, Минздрав не может концентрировать в себе полномочия по определению предмета закупки и одновременно определения контрагента по его поставке». В ведомстве Степанова так не считают, поэтому в конце декабря министр на совещании у премьера Шмыгаля «зарубил» переговоры МЗУ с двумя производителями и добился того, что Шмыгаль поручил Госпредприятию работать с рынком исключительно через министерство. В принципе, ничего нового: тривиальная борьба ведомств за денежный поток. Приз для Украины хороший: в бюджете 2021 года на закупку вакцин выделено 2,6 миллиарда гривен.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Но этот ведомственный конфликт дает основания для нескольких выводов, которые касаются Украины в целом:

Правительство с какой-то клоунской безмятежностью реагирует на проблемы с вакциной. Тот факт, что главному по закупкам «достучаться до премьер-министра с целью разъяснения реальной ситуации… не удалось» (Жумадилов) дает право такого вывода. И это не конкретная реакция на персону: переговоры о контрактах на вакцину правительство вело с лета прошлого года. Но пока они говорили, говорили, значительные объемы в достаточном количестве для обеспечения коллективного иммунитета своего населения смогли заказать не только Канада, США, страны ЕС и другие страны Большой Двадцатки, но и Мексика, Чили, Египет, Аргентина, Таиланд, Эквадор, Коста-Рика, Панама, Ливан, Перу, Филиппины, Марокко, Малайзия и другие; Украинское правительство рассчитывает на получение 8 миллионов доз бесплатной вакцины по программе COVAX. Но это не факт, поскольку еще в декабре в COVAX заявили, что столкнулись с угрозой нехватки средств, а также сложными договорными отношениями с компаниями — поставщиками вакцин. «В итоге организация рискует сорвать поставки прививок в бедные страны». Украина не только «бедная страна», но и страна, не находящаяся «в приоритете мировых интересов». Это уже заметил даже президент Зеленский: «Мы не входим в список стран, которые первыми получают вакцину». Следовательно, «вакцинное снижение» карантинного накала (со всеми его экономическими и социальными прелестями) на Украине может и не произойти; В украинском бюджете 2021 года на вакцину выделено 2,6 миллиарда гривен, немногим меньше $92 миллионов. Правительство рассчитывало получать вакцину по 7 долларов за дозу, но это только в рамках механизма COVAX. Но даже по этой ОЧЕНЬ лояльной цене можно будет вакцинировать (2 дозы на человека) максимум 6,5 миллиона персон. Из теоретически сорокамиллионного населения страны. Значит, следует ожидать значительного нарастания социального напряжения по линии «кому достанутся флаконы». Уже сейчас украинское общество остро и нервно реагирует на информацию о подпольной VIP-вакцинации в Киеве за 1−3 тысячи евро за курс из двух доз. Соцсети гудят, и остается только предполагать, когда речь пойдет о дефиците вакцин демократической цены; В критическом лонгриде (от 3 января) директора МЗУ Жумадилова проскользнул очень многозначительный сюжет. 30 декабря, после демарша министра Степанова, МОЗ сообщило, что через МЗУ заключило договор на поставку 1 913 000 доз вакцины производства компании «Синовак» (Sinovac Biotech, Китай). Директор МЗУ, в свою очередь, сообщил, что Украина могла получить цену минимум на 1 доллар ниже финальной, если бы Госпредприятие вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика. Сразу возникает вопрос: что это за доллар? И так же быстро приходит на ум ответ: это часть коррупционной составляющей контракта, которую МОЗ хотело бы, хайли-лайкли, получить откатом от поставщика. То есть еще ничего не купили, а миллионная коррупция уже засветилась.

Конечно, один доллар — это практически ничего. Но 1 доллар умноженный на 1 913 000 доз, «это будет…, — как говаривал Аркадий Исаакович Райкин, — это будет… Сумасшедшие деньги!!!»