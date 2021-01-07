Москва, , 10:50 — REGNUM Праздник демократии закончился, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Следите за развитием событий в трансляции: «Сторонники Трампа захватывают Вашингтон — все новости»

Сенатор назвал несколько причин происходящего в США. Прежде всего, «самовлюбленность, эксцентричность и авантюризм Трампа, играющего в несгибаемого поборника верности курса, стоя на капитанском мостике тонущего корабля», потом «так и не прояснённые зигзаги в подсчете голосов 3 ноября и сейчас, в Джорджии», и наконец, «всё более безликие, рассчитанные на всех и кого попало, политические платформы демократов и республиканцев, ведущие по законам математики и сообщающихся сосудов к примерному равенству сторонников тех и других».

«А напоследок, не удержусь — вопрос госпоже Нуланд, возвращающейся в Госдеп США, и ее тогдашним кураторам майданного проекта, возвращающимся в президентскую власть. Что бы они сказали сейчас тем, кто собрался бы раздавать печеньки толпам бузотёров на подступах к национальному парламенту? «Народ всегда прав»? «Да здравствует демократия»? «Долой узурпаторов?» Ну-ну», — написал Косачёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Дональда Трампа. Митинг перерос в беспорядки, в ходе которых демонстранты прорвались в здание конгресса США, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов, прошедших в ноябре 2020 года, на которых победу одержал демократ Джо Байден.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме объяснили попытку захвата Капитолия

Читайте развитие сюжета: Депутат Госдумы: беспорядки в США стали рождественским подарком