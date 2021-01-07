Вашингтон, , 10:44 — REGNUM Конгресс США, несмотря на события 6 января, когда толпа сторонников действующего президента Дональда Трампа ворвалась в Капитолий, все же продолжил утверждение итогов выборов главы государства.

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Напомним, что накануне, 6 января, обе палаты Конгресса должны были утвердить итоги выборов президента Соединенных Штатов. Это финальная процедура, после которой выборы президента можно считать завершенными (далее только инаугурация).

Когда началось заседание Конгресса, сторонника Трампа собрались в Вашингтоне. Сам президент в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы и он не признает их результатов. После этого толпа его сторонников направилась к Капитолию, где заседал Конгресс. Сторонники Трампа ворвались в здание, а сенаторы и конгрессмены в страхе бежали.

Только через некоторое время различные силовые ведомства смогли подтянуть к Капитолию силы и выдворить сторонников Трампа из здания. При этом погибли одна женщина, в которую в упор стрелял один из охранников Конгресса.

Когда страсти немного улеглись, Конгресс продолжил утверждение итогов выборов. Законодатели ожидаемо отвергли все возражение на результаты выборов.