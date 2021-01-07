Москва, 7 января 2021, 10:41 — REGNUM Бумеранг «цветных революций» возвращается в США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
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«Бумеранг «цветных революций», как мы видим, возвращается в США. Все это грозит обернуться кризисом американской системы власти в новом столетии», — заявил Слуцкий.
По его мнению, произошедшее в Вашингтоне стало следствием раскола американского общества практически на двое.
«Беспорядки на Капитолийском холме, прервавшие официальное утверждение голосов выборщиков в Конгрессе, безусловно, бросают тень на весь процесс демократической передачи власти. Уж точно США теперь не могут навязывать другим странам избирательные стандарты и претендовать на звание мирового «светоча демократии», — рассуждает парламентарий.
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