Тбилиси, , 10:33 — REGNUM Депутаыты парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» инициировали рассмотрение законопроекта о внесении в «Кодекс Грузии о пространственном планировании, архитектурной и строительной деятельности» поправок, отменяющих штрафы за его нарушения. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В пояснении говорится, что предлагается отменить неоплаченные штрафы за незаконные временные постройки. В законопроекте также предусмотрена отмена штрафов и пени, которые оплачены частично, и те, вынесение которых еще только рассматривается.

Инициаторы законопроекта выступили с данным предложением в связи с экономическим кризисом в стране. Поскольку штрафы поступают в бюджет, то государственная казна в случае приятия законопроекта не досчитается, по приблизительным подсчетам, 300 тыс. лари (более $90 тыс.).

Стоит отметить, что мэрия Тбилиси ведет борьбу с незаконным строительством на муниципальной территории. В декабре были снесены несколько построек в районе «Африка». Снос сопровождался выступлениями местных жителей. Они пытались помешать демонтажу строений.