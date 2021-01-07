Урумчи, Китай, , 10:05 — REGNUM Двое китайских исследователей опровергли ложь антикитайски-настроенного и поддерживаемого США немецкого исследователя Адриана Зенца касательно нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны, сообщает 6 января агентство Синьхуа.

В своем исследовании, опубликованном 4 января двое китайских исследователей из Синьцзянского университета Цзуяти Сымаи и Чжан Яси опровергли все обвинения, представленные в так называемом докладе о правах человека в Синьцзяне, опубликованном Зенцем.

Нанося удар по «пяти мифам» Зенца, включая его обвинения в том, что «естественный прирост населения Синьцзяна резко сократился с 2015 года», ученые высветили при помощи точных статистических сведений всю абсурдность сказанного Зенцем о Синьцзяне, отмечает издание.

С 2015 по 2017 годы естественный прирост населения Синьцзяна составил более 11 человек на 1000 населения, говорится в исследовании, опирающемся на официальные статистические данные.

Также естественный прирост населения Синьцзяна упал до 6,13 человек на 1000 населения в 2018 году, что по-прежнему выше среднего прироста населения по стране, который составляет 3,81 человека на 1000 населения.

Исследователи также показали, что женское население региона составило 12,47 млн человек в 2018 году, что составляет 50,14% от общей численности, что говорит о том, что никакого полового отбора в регионе нет.