Минск, , 09:48 — REGNUM В Белоруссии был опубликован и таким образом вступил в силу закон № 83−3 от 4 января 2021 года об изменении закона «О государственный символах Республики Беларусь». В соответствии с данным законом в республике утверждено обновленное изображение герба.

Закон был опубликован на Национальном правовом интернет-портале и таким образом вступил в силу, сообщает 7 января издание TUT.by.

Уточняется, что обновленная государственная символика предполагает не только изменение формы колосьев, изображенных на гербе, но и изменение цвета контура страны, который вместо зеленого теперь стал золотым. Преобразования также коснулись клевера и льна, изображенных на государственном символе республики.

«На земном шаре в нижней части уточнены контуры материков, также изменен их цвет. При этом сам шар немного повернулся, теперь на нем больше Европы и меньше России», — сообщает издание.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что группа парламентариев готовит внести в парламент проект закона, согласно которому будет изменен герб страны.

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«На глобусе в нижней части герба немного по-другому прорисуют контуры материков. Акцент будет смещен в сторону карты именно Европы, тогда как на старом варианте был изображен фрагмент Евразии», — напоминает ИА REGNUM.

Отметим закон, предполагающий изменение герба, был принят палатой представителей 10 декабря и одобрен Советом республики — 18 декабря 2020 года.