Минск, , 09:30 — REGNUM В Белоруссии до 8 марта продлили срок содержания под стражей белорусскому оппозиционеру, члену так называемого Координационного совета Марие Колесниковой. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

«Марию Колесникову оставляют в изоляторе до 8 марта. Следствие продлило меру заключения в виде содержания под стражей еще на два месяц», — сообщает источник.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании Колесниковой стало известно 7 сентября 2020 года. По словам свидетельницы произошедшего, Марию Колесникову «похитили» утром 7 сентября. Неизвестные лица посадили женщину в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что Колесникова находится в СИЗО в Минске. По мнению адвоката Колесниковой Людмилы Казак причиной задержания ее подзащитной могло быть создание Координационного совета.

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