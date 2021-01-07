Тбилиси, , 08:35 — REGNUM В Грузии в течение трёх последних дней было зафиксировано 250 лесных и полевых пожаров, из которых спасатели потушили 242. Об этом сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии в отчете по итогам 6 января.

Сообщается, что с огнем продолжают бороться в краях Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия, Шида-Картли, Имеретии, а также в Автономной Аджарской Республике. Для тушения привлечены более 700 человек, 70 единиц техники и два вертолета.

«На данный момент в стране осталось восемь пожаров, из них один локализован. В пожарах никто не пострадал», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями призывают население не поджигать траву на своих участках, так как ветер разносит огонь и возникают пожары.

Стоит отметить, что очаги возгорания сначала начались на территории Западной Грузии. Потом их география начала расширяться, и пожары стали возникать и в центральной части страны.

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