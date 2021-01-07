Нью-Дели, , 07:42 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о том, что расстроен беспорядками в американском Вашингтоне. Об этом глава индийского правительства рассказал на своей странице в Twitter.

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"Расстроен, увидев новости о беспорядках и насилии в Вашингтоне. Упорядоченная и мирная передача власти должна продолжаться», — заявил он.

Моди также назвал протесты «незаконными». Он подчеркнул, что нельзя допускать подрыва демократического процесса в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне прошел митинг сторонников президента США Дональда Трампа. В ходе протестов группа демонстрантов ворвалась в здание Капитолия и сорвала заседание палат Конгресса США, где подводились итоги президентских выборов. Позднее протестующих вытеснили из здания, а конгрессмены продолжили заседание в безопасном месте.