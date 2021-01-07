Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Акции в поддержку действующего президента США Дональда Трампа состоялись в более чем десяти штатах США. Об этом 7 января сообщает агентство Associated Press.

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Сторонники Трампа собрались на манифестации в штатах Аризона, Вашингтон, Висконсин, Гавайи, Джорджия, Калифорния, Канзас, Колорадо, Невада, Нью-Мексико, Огайо, Оклахома, Орегон, Южная Каролина и Юта. В ряде штатов участники акций пришли к зданиям, где проводятся заседания местных законодателей. В некоторых штатах, там, где это разрешено законом, участники манифестаций были вооружены.

Демонстранты требовали признать Трампа победителем президентских выборов, которые состоялись 3 ноября текущего года. Акции в подавляющем большинстве были мирными, полицией задержаны всего несколько человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сенаторы обоих палат Конгресса США должны утвердить результаты голосования выборщиков. Начавшееся в Капитолии заседание было прервано ворвавшимися в здание сторонниками Трампа, которые протестовали против избрания главой государства Джозефа Байдена. Сенаторы были вынуждены эвакуироваться из здания. В настоящее время заседание Сената Конгресса США возобновлено.

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