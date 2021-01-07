Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Мэр американского столичного округа Колумбия Мюриэл Боузер продлила режим чрезвычайной ситуации на 15 дней после беспорядков в Вашингтоне. Об этом говорится в официальном заявлении политика.

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По ее словам, прошедшие в Вашингтоне беспорядки создают угрозу общественной безопасности жителей округа. В связи с этим она решила продлить режим ЧС.

«В соответствии с этим данным распоряжением чрезвычайной ситуации продлевается на 15 дней до следующего распоряжения мэра», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне прошла массовая акция сторонников президента США Дональда Трампа, выступавших против фальсификаций на выборах. Группа протестующих смогла ворваться в здание Капитолия и сорвать заседания палат Конгресса по подведению итогов президентских выборов.

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