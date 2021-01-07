Вашингтон, , 07:09 — REGNUM Погибшая от огнестрельного ранения в здании Капитолия женщина ранее служила в ВВС США. Об этом 7 января сообщает телеканал Fox News.

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По данным телеканала, погибшую звали Эшли Бэббит, она проживала в городе Сан-Диего в американском штате Калифорния и около 14 лет служила в ВВС США. Сообщается, что Бэббит была убеждённой сторонницей действующего президента США Дональда Трампа. при этом родственники женщины заявили, что не понимают мотивов её появления в Капитолии.

Бэббит была ранена при попытке захвата здания Конгресса сторонниками Трампа. Она умерла от полученного огнестрельного ранения спустя несколько часов. По предварительным данным, женщину мог ранить сотрудник полиции Капитолия. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила, что будет проведено тщательное расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели женщины, получившей ранение входе беспорядков в центре Вашингтона.

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