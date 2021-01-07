Вашингтон, , 06:09 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен может подать в отставку в ближайшее время в связи с беспорядками в Вашингтоне, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

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По их данным, возможность отставки рассматривает и его заместитель Мэттью Поттингер, а также помощник Трампа по политической координации Кристофер Лиддел. Пока официальных комментариев по этому вопросу не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, уже подала в отставку глава аппарата первой леди США Стефани Гришем. Ранее она занимала должность пресс-секретаря администрации американского президента, а также директора по коммуникациям Белого Дома. Также решили уйти со своих постов заместитель пресс-секретаря администрации Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рикки Нисета.