Вашингтон, , 06:06 — REGNUM Тысяча бойцов национальной гвардии Нью-Йорка будет направлена в Вашингтон для помощи при мирной передаче президентской власти. Об этом 7 января сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в своём Twitter.

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В заявлении Куомо сказано, что он направляет в округ Колумбия тысячу бойцов нацгвардии по просьбе национальной гвардии США. Бойцы направляются в Вашингтон на две недели, они будут способствовать осуществлению мирной передачи президентской власти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация действующего президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отстранения американского лидера от власти с связи с беспорядками в центре Вашингтона, спровоцированными сторонниками Трампа.

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