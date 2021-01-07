Вашингтон, , 05:48 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отстранения главы государства от власти, передает телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники.

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Источники утверждают, что американское правительство рассматривает вариант с передачей президентских полномочий вице-президенту Соединенных Штатов Майку Пенсу. При этом пока лично к нему члены администрации пока не обращались с конкретными предложениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соцсети Instagram, Twitter и Facebook заморозили учетные записи президента США Дональда Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне. Официальной причиной блокировки стало якобы нарушение политики социальных сетей.

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