Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Национальный комитет Республиканской партии Соединенных штатов выступил с осуждением протестных акций в американской столице Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-служба комитета на официальной странице в Twitter.

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«Национальный комитет Республиканской партии решительно осуждает акты насилия в и рядом со зданием Капитолия сегодня в Вашингтоне», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее беспорядки в Вашингтоне осудили четыре экс-президента США. Среди них — демократы Билл Клинтон, Джимми Картер и Барак Обама, а также республиканец Джордж Буш — младший. Все они назвали произошедшее подрывом демократии в стране.