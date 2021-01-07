Вашингтон, , 04:37 — REGNUM Глава аппарата первой леди США Меланьи Трамп Стефани Гришэм подала в отставку в связи с протестными акциями сторонников американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне, передает телеканал CNN.

Следите за развитием событий в трансляции: «Сторонники Трампа захватывают Вашингтон — все новости»

По его данным, Гришэм решила незамедлительно оставить свою должность. Ранее она занимала пост пресс-секретаря Белого дома, а также директором по коммуникациям администрации президента США,

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сторонники президента США Дональда Трампа заняли здание Капитолия, сорвав работу двух палат Конгресса по подсчету голосов выборщиков на президентских выборах в стране. Законодатели были эвакуированы в безопасное место, чтобы продолжить работу. Демонстрантов из здания вытеснили сотрудники полиции.