Вашингтон, , 04:11 — REGNUM Заседание посвящённое процедуре утверждения итогов голосования выборщиков продолжат в течение дня американские законодатели. Об этом 7 января сообщила в своём заявлении спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси.

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Пелоси заявила, что «постыдная атака на демократию» не может удержать Конгресс от обязанности утвердить избрание Джозефа Байдена президентом США. Также спикер нижней палаты Конгресса уточнила, что после консультаций с лидером демократического большинства в палате представителей Стени Хойером, заместителем лидера большинства в палате представителей Джеймсом Клайберном, и после звонков в Пентагон, Минюст и телефонного разговора с вице-президентом Майклом Пенсом сенаторы приняли решение продолжить заседание Конгресса как только будет получено разрешение вернуться в здание.

«Теперь мы будем частью истории, так как позорное изображение нашей страны, спровоцированное на высочайшем уровне, было выставлено миру», — отметила Пелоси.

Ряд американских СМИ утверждает, что заседание Конгресса США будет возобновлено в 20:00 по местному времени (04:00 7 января мск).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, где проходило заседание обоих палат Конгресса США, на котором должны были быть оглашены результаты голосования выборщиков по президентским выборам.

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