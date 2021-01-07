Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Администрация соцсети Twitter пригрозила президенту США Дональду Трампу вечной блокировкой учетной записи, передает телеканал Fox News.

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Ранее соцсеть удалила три записи Трампа в микроблоге, включая видеообращения к американскому народу по ситуации в Вашингтоне. Twitter заявил, что учетная запись американской президента будет заморожена на 12 часов после удаления сообщений. В случае появления новых, не устраивающих Twitter, записей, соцсеть намерена заблокировать аккаунт Трампа навечно.

Как сообщало ИА REGNUM, также видеообращения Трампа заблокировали Facebook и YouTube. При этом в самом видео американский лидер заявляет о фальсификациях на президентских выборах и призывает своих сторонников разойтись по домам, не прибегая к насилию.