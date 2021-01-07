Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Видеообращение действующего президента США Дональда Трампа к сторонникам и его последующий пост удалило руководство социальной сети Twitter. Об этом 7 января сказано в сообщении компании-владельца социальной сети.

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Удалено видеообращение Трампа к сторонникам, где он призывает их мирно разойтись по домам, несмотря на то, что президентские выборы были сфальсифицированы. Затем была удалена ещё две записи Трампа, где он вновь называет результаты выборов президента «украденными».

"В связи с чрезвычайной ситуации с насилием, которое продолжается в Вашингтоне, мы потребовали удаления трёх записей @realDonaldTrump», — заявило руководство Twitter.

После этого аккаунт Трампа был заблокирован на 12 часов, с пояснением, что пользователь должен сам удалить три записи, нарушающие правила социальной сети.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что видеообращение Трампа было заблокировано руководством социальной сети Facebook и видеохостингом YouTube, а Twitter ограничил возможность комментировать и делиться с другими пользователями этим видео.

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