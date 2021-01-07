Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Распоряжение направить Национальную гвардию на поддержание порядка в Вашингтоне распорядился не действующий президент США Дональд Трамп, а вице-президент США Майк Пенс. Об этом 6 января сообщает газета New York Times.

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По данным издания, приказ на развёртывание сил национальной гвардии в округе Колумбия отдал вице-президент Пенс, а не президент Трамп. При этом остаётся неизвестным, почему действующий американский лидер, являясь главнокомандующим, сам не отдал такое распоряжение.

Информацию о том, что приказ направить национальную гвардию на поддержание порядка в Вашингтоне отдал именно Трамп сообщила пресс-секретарь политика Кейли Макинани.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что женщина, пострадавшая в результате беспорядков у здания Конгресса, скончалась. Полицией округа Колумбия были задержаны как минимум 20 человек из числа протестующих против результатов президентских выборов.

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