Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Госдепартамент США призвал американских дипломатов перестать на время публиковать записи в социальных сетях, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

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Телеканал утверждает, что подобные действия Госдеп предпринимает только в случае масштабных событий, таких как чрезвычайная ситуация или террористический акт. Соответствующую просьбу американское внешнеполитическое ведомство сделало на фоне массовых протестных акций в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американской столице Вашингтоне началась протестная акция сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Участники протестов захватили здание Капитолия, тем самым прервав работу двух палат Конгресса по подведению итогов президентских выборов. Позднее протестующие покинули здание, а конгрессмены заявили о намерениях продолжить подсчет голосов в безопасном месте.