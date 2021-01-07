Вашингтон, , 02:51 — REGNUM Видеообращение действующего президента США Дональда Трампа к сторонникам, ставшим участниками беспорядков возле здания Конгресса, заблокировало руководство Facebook и Youtube. Об этом 6 января сказано в заявлениях руководства социальных сетей.

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Видеохостинг Youtube поясняет, что причиной блокировки видео стало нарушение правил. Вице-президент соцсети Facebook Гай Розен сообщил в своём Twitter, что видеообращение Трампа «способствует скорее увеличению риска происходящего насилия, чем его снижению».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация Twitter ограничила возможность ретвита и комментирования видеообращения Трампа к своим сторонникам. В нём американский лидер отмечает, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы, но, при этом призывает сторонников «разойтись по домам с миром».

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