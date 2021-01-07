Вашингтон, , 02:35 — REGNUM Бывший президент США Джордж Буш — младший осудил протестную акцию сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне и захват здания Капитолия, передает телеканал Fox News.

Следите за развитием событий в трансляции: «Сторонники Трампа захватывают Вашингтон — все новости»

«Мы с Лаурой наблюдали за сценами безумия, развернувшимися в здании национального правительства, с неверием и тревогой. Это очень болезненное и душераздирающее зрелище. Так оспаривают результаты выборов в банановых республиках, а не в нашей демократической», — заявил он.

По мнению экс-президента США, такое «восстание» подрывает репутацию американского народа и самой страны. Буш — младший также заявил, что страна для него является важней политики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне началась протестная акция сторонников президента США Дональда Трампа, в ходе которой протестующие ворвались в здание Капитолия и сорвали работу двух палат Конгресса. Позднее демонстранты покинули здание.

Читайте ранее в этом сюжете: Скончалась женщина, пострадавшая при беспорядках в Капитолии