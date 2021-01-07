Вашингтон, , 02:14 — REGNUM Как минимум 20 участников беспорядков возле здания Капитолия задержаны сотрудниками полиции в Вашингтоне. Об этом 6 января сообщил глава полиции округа Колумбия Роберт Конти.

Следите за развитием событий в трансляции: «Сторонники Трампа захватывают Вашингтон — все новости»

По данным Конти, были задержаны как минимум 20 протестующих. Силовики оттеснили демонстрантов от Капитолия и зачистили парк возле здания. Как отметил глава полиции округа Колумбия, все задержанные прибыли в Вашингтон из других городов.

Напомним, сторонники действующего президента США Дональда Трампа смогли ворваться в здание Конгресса США, где должно было состояться заседание обеих палат американского законодательного органа, на котором было запланировано огласить результаты голосования коллегии выборщиков. Заседание сенаторов было прервано, все были немедленно эвакуированы из Капитолия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для зачистки здания от протестующих в Капитолий прибыли специалисты спецназа ФБР США, которые вывели сторонников Трампа из здания.

Читайте ранее в этом сюжете: Всех сторонников Трампа вывели из здания Конгресса