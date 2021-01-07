Вашингтон, , 02:13 — REGNUM Полиция США использовала слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих сторонников президента страны Дональда Трампа в Вашингтоне, сообщает агентство Associated Press.

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Сообщается, что полицейские в противогазах выдвинулись к территории Капитолия незадолго до начала комендантского часа. Для разгона толпы сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сторонники президента США Дональда Трампа покинули захваченное ими здание Капитолия. Отмечалось, что полиция Вашингтона задержала не менее 13 участников протеста. Также у протестующих изъято пять единиц оружия.