Нью-Йорк, США, , 02:01 — REGNUM Протесты сторонников президента США Дональда Трампа в Вашингтоне являются неудачной попыткой государственного переворота, заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, передает телеканал Fox News.

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«Мы должны называть вещи своими именами: это провалившаяся попытка государственного переворота», — заявил он.

По словам Куомо, власти США не должны допускать, чтобы сторонники действующего американского лидера проводили такие акции и «украли демократию». Он также выразил уверенность, что результаты президентских выборов являются честными и наглядно показывают волеизъявление американского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники спецназа ФБР США вошли в здание Капитолия, где находились сторонники президента Дональда Трампа. В настоящее время бойцы обследуют здание Конгресса.

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