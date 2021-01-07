История вопроса

В столице США городе Вашингтоне 6 января 2021 года после многотысячного митинга сторонников действующего президента США Дональда Трампа толпа двинулась к Капитолию, где заседали обе палаты Конгресса Соединенных Штатов, которые должны были утвердить итоги выборов главы государства. Законодатели вынуждены были прервать заседание и покинуть Капитолий, в который ворвались сторонники действующего президента и представители различных общественных организаций и движений. Ряд политиков призвал ввести в столицу США Национальную гвардию для зачистки здания Конгресса, но Пентагон отказался посылать войска. Однако затем в городе все же были введены подразделения спецназа и полиции, которые блокировали протестующих в Капитолии.