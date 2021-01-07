Вашингтон, 7 января 2021, 01:58 — REGNUM Сторонников действующего президента США Дональда Трампа вывели из здания Конгресса США в Вашингтоне. Об этом 6 января сообщил телеканал Fox News.
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Зал заседаний Сената очищен от сторонников Трампа, всех протестующих выводят бойцы спецназа ФБР США и сотрудники полиции Капитолия. Демонстранты покидают здание через Западный и Восточный входы.
Отмечается, что сторонники Трампа открыто выражают своё недовольство действиями силовиков.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники спецназа ФБР США вошли в здание Конгресса и начали его обследование.
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