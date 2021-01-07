Вашингтон, , 01:47 — REGNUM Члены Конгресса США намерены продолжить подведение итогов президентских выборов в безопасном месте, передает телеканал NBC News со ссылкой на осведомленный источник в американском Сенате.

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По его данным, конгрессмены и сенаторы не намерены расходиться, пока не закончат подсчитывать голоса. По некоторым сведениям, законодателей эвакуируют на военную базу Форт Макнейр в Вашингтоне, где они продолжат свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне и сорвали работу Конгресса по подведению итогов президентских выборов. По последним данным, протестующие уже покинули здание.