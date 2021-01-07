Вашингтон, , 01:44 — REGNUM Сотрудники спецназа Федерального бюро расследований (ФБР) США вошли в здание Конгресса, куда до этого сумели прорваться сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Об этом 6 января сообщает телеканал NBC.

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Вооружённые бойцы спецназа вместе с сотрудниками полиции Капитолия обследуют здание Конгресса. Спецназ прибыл в Капитолий после заявлений ворвавшихся туда сторонников Трампа, что они намерены как можно дольше оставаться в здании. Протестующие хотят помешать сенаторам провести заседание, на котором должны быть оглашены результаты голосования выборщиков по прошедшим президентским выборам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники Сената США успели эвакуировать бюллетени с результатами голосования выборщиков.

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