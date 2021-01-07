Вашингтон, , 01:24 — REGNUM Видеообращение действующего президента США Дональда Трампа к своим сторонникам, посвящённое событиям 6 января в Вашингтоне, пометило как спорное руководство социальной сети Twitter и запретило ретвиты публикации.

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В комментарии руководства Twitter к видеообращению Трампа указано, что «данное заявление о фальсификации выборов является спорным», его нельзя ретвитить и «лайкать» из-за риска насилия.

Кроме того, были запрещены комментарии к данному видео. При этом через час после публикации видеообращения оно набрало почти одиннадцать миллионов просмотров.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что сторонники Трампа, собравшиеся в центре Вашингтона накануне заседания обоих палат Конгресса США, на котором должны быть оглашены результаты голосования выборщиков, ворвались в Капитолий и прервали заседание. Все сенаторы были экстренно эвакуированы. Трамп выступил с видеообращением к своим сторонникам, в котором вновь заявил о фальсификации результатов выборов, но при этом попросил всех разойтись по домам с миром.

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