Вашингтон, 7 января 2021, 01:19 — REGNUM Президент США Дональд Трамп должен получить импичмент от Конгресса и покинуть Белый дом, заявила конгрессмен от Демпартии Ильхан Омар на своей странице в Twitter.
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Она добавила, что уже занимается подготовкой документов для вынесения импичмента главе государства.
«Мы не можем позволить ему оставаться на посту, это вопрос сохранения нашей республики, и нам необходимо исполнить свой долг», — добавила Омар.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сторонники президента США Дональда Трампа собрались на массовый митинг в центре Вашингтона. Позднее они ворвались в здание Капитолия и сорвали заседания обеих палат Конгресса по подведению итогов выборов. Сам Трамп призвал протестующих не нарушать закон и покинуть здание.
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