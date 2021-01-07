Вашингтон, , 01:07 — REGNUM Бюллетени с итогами голосования выборщиков находятся в безопасности, их успели эвакуировать из Капитолия куда прорвались сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Об этом 6 января сообщает агентство Reuters.

Следите за развитием событий в трансляции: «Сторонники Трампа захватывают Вашингтон — все новости»

Отмечается, что сотрудники Сената США успели вынести с собой сертификаты коллегии выборщиков с их голосами во время эвакуации из зала заседания.

Напомним, сенаторы обоих палат Конгресса США, в соответствии с конституцией, должны были на заседании утвердить результаты голосования выборщиков по итогам президентских выборов. После начала заседания протестующие, прибывшие в Вашингтон поддержать Трампа, ворвались в Капитолий. Конгресс был вынужден прекратить работу, сенаторов немедленно эвакуировали.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Трамп в своём видеообращении призвал своих сторонников «разойтись по домам с миром».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп в видеообращении призвал сторонников покинуть Капитолий