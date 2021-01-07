Вашингтон, , 00:43 — REGNUM Видеообращение к своим сторонникам опубликовал 6 января действующий президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

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В своём обращении к сторонникам американский лидер вновь заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы, и он понимает, насколько больно всем несогласным с результатами выборов. Но при этом Трамп призвал всех протестующих к порядку и разойтись по домам.

Дональд Трамп «Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой. И идите домой с миром!» — несколько раз заявил политик в видеообращении.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1346928882595885056

Напомним, в центре столицы США города Вашингтона собрались сторонники действующего президента США Трампа, не признающие результаты президентских выборов. Они сумели помешать проведению заседания обеих палат Конгресса, на котором должны были быть оглашены результаты голосования выборщиков.

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