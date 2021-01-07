Вашингтон, , 00:42 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал захват Капитолия в Вашингтоне сторонниками действующего американского лидера Дональда Трампа «покушением на самое священное право американцев: выполнять свою работу», сообщает Associated Press.

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Также он призвал президента США Дональда Трампа немедленно выступить по телевиденью и призвать своих сторонников прекратить протесты. Байден назвал происходящее «беспрецедентным нападением» и заявил, что считает протесты насильственными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее толпа сторонников президента США Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия в Вашингтоне и сорвала заседание обеих палат Конгресса по подведению итогов президентских выборов. Сам Трамп призвал протестующих не прибегать к насилию и покинуть Капитолий.

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